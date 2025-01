"Grande Fratello", duro scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi: "Non voglio aver niente a che fare con te"

Durante la settimana, nel corso di un litigio, Helena Prestes ha preso un bollitore lo ha riempito con dell'acqua fredda per bagnare Jessica Morlacchi che la stava provocando. In preda alla rabbia, però, l'ha lanciato in aria. La modella ora prova a spiegare il gesto e specifica che non l'avrebbe mai lanciato addosso alla cantante. "Io non voglio più una convivenza forzata con certe persone che dopo sono false con me", esordisce Helena Prestes. E prosegue, rivolgendosi verso Jessica: "Non voglio più aver niente a che fare con te, tu non vedi l'ora di dar ragione per qualsiasi cosa io faccia di sbagliato". "Quando una persona, però, si alza e ti chiede del pane, l'educazione il buon senso insegnano che tu glielo devi dare. Non la fai sentire una mentecatta che sta lì a elemosinare un pezzo di pane, umiliandola in quella maniera. La convivenza forzata non giustifica un gesto orribile che tu hai fatto", interviene il conduttore Alfonso Signorini. "Io ho sbagliato, ma mi ha provocato", ammette la modella. A questo punto, anche Jessica prova a giustificare il proprio atteggiamento: "Io ero fuori di me, ma una persona che si comporta così con me non troverà mai silenzio. L'unica cosa che posso dire è che non vado in giro a lanciare i bollitori".