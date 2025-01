Al "Grande Fratello" Chiara criticata per il suo rapporto con gli uomini

Maxime, però, si domanda come sarebbero andate le cose tra i due se l'argentino non si fosse tirato indietro e ne parla con la diretta interessata. Chiara ammette che probabilmente avrebbe continuato a conoscerlo, cercando però di fare chiarezza nel suo cuore. Spiega poi di non aver proseguito con Emanuele perché, oltre a non sentirsi pronta per una nuova conoscenza, non aveva percepito segnali chiari da parte sua. Non comprende quindi perché debba essere criticata per aver scelto di interrompere delle frequentazioni di cui non si sentiva sicura. Durante la cena ne parla quindi con Stefania ed Eva. Le due donne le spiegano che il punto è non aver palesato in maniera netta le sue intenzioni con Emanuele. Questo ha portato confusione nella testa del ragazzo che ora non sa come comportarsi. Chiara ne approfitta quindi per ribadire una volta per tutte di aver bisogno di volere stare da sola e di non aver voglia di aprirsi a nuove conoscenze.