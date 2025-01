"Grande Fratello": il provvedimento, nessun eliminato e cinque in nomination

Il conduttore Alfonso Signorini, dopo aver ammonito gli inquilini all'inizio della ventunesima puntata, legge il provvedimento disciplinare preso dal "Grande Fratello": "ll "Grande Fratello", qualche mese fa, vi ha cercato e scelto per le vostre storie, per la vostra personalità, per ciò che siete, pregi e difetti inclusi, e lo rifarebbe ancora. Sappiamo bene che, dopo quattro mesi, la convivenza in quella casa diventa molto difficile. Ci sono legami che si rafforzano, ma nascono anche contrasti che possono diventare insanabili. Tutto questo fa parte del gioco”. E ribadisce: “Diventa, però, impossibile e sbagliato consentire che vi confrontiate in modo irragionevole, con atteggiamenti aggressivi sia nei gesti che nelle parole, come abbiamo visto nei momenti mostrati poco fa. Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi. Ilaria, la tua reazione alle parole di Helena si è trasformata in un'aggressione vera e propria, e niente può giustificarla. Jessica, hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive, e alcune parole possono ferire quanto certi gesti. Helena, hai reagito alle provocazioni con toni eccessivi e con un gesto violento che, per questo, è inaccettabile". "La cosa che dovrebbe far riflettere tutti voi è che sono stati davvero pochi quelli che hanno cercato di evitare che questa situazione, già in atto da giorni, degenerasse come è successo. Questo, purtroppo, non fa onore a un gruppo come il vostro. In questo caso così particolare, per evitare che qualsiasi provvedimento sembri inadeguato o ingiusto, il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico, come già avvenuto in altre occasioni, la possibilità di decidere il vostro destino, tenendo conto di questi fatti ma anche, com'è giusto, della vostra intera avventura nella Casa e delle vostre storie personali. Ilaria, Jessica, Helena, il "Grande Fratello" ha deciso che siete in nomination d'ufficio: andrete direttamente al televoto per l'eliminazione insieme ai nominati di stasera e, inoltre, non avrete diritto di voto in questa sessione di nomination", conclude Signorini.