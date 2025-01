La specialista di medicina estetica dice di non aver mai avuto alcun problema con lei e, proprio per questo, si dice dispiaciuta per la distanza che si è creata tra di loro: "Io con te non ho nulla contro, anzi ti voglio bene". Ammette di averla nominata solo perché, durante le puntate precedenti, non sapeva su chi far ricadere la sua scelta. "Mi sei sempre piaciuta, lo sai" afferma e, amareggiata per quanto accaduto, aggiunge "Mi dispiace che ti abbia sofferto".