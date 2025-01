In serata Emanuele la va a cercare per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Il ragazzo le rimprovera di non essere stata completamente sincera con lui e, nutrendo dei dubbi a causa dei suoi comportamenti ambigui, è giunto a un'amara conclusione: "Penso che tu non abbia lo stesso interesse nei miei confronti. Cosa pensi? Cosa provi? Ho l'impressione di correre a vuoto. Non ricevo nulla, non so mai niente. Tu continui a scappare. Non hai le idee chiare, sei molto confusa".