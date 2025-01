"Grande Fratello", Zeudi Di Palma: "A 19 anni ho fatto coming out con una lettera" | Poi l'abbraccio con la madre

Subito dopo, Signorini manda la concorrente nella Mystery Room per permetterle di parlare della sua storia. Nata in un quartiere difficile di Napoli, è cresciuta in una famiglia matriarcale. La madre ha cercato di mandare avanti con grossi sacrifici quotidiani. Tra Zeudi e la madre c'è un bellissimo rapporto ma è stata proprio la sessualità della ragazza a creare un ostacolo nella loro comunicazione. Per questo, Zeudi decise di scrivere una lettera alla madre per fare coming out. "Mia mamma mi ha insegnato a combattere - racconta l'ex Miss Italia - le ho parlato della mia sessualità, qa 19 anni ho fatto coming out con una lettera, non è stato facile, ma se oggi sono così è merito di quel percorso".