"Grande Fratello", il guru della moda incontra Lorenzo Spolverato: "Mi hai dato un bacio, perché rinneghi?"

"Mi stai un po' urtando, perché dici che non c'è mai stato? Allora come mai hai smesso di seguirmi quando sei entrato in Casa?", chiede Saro. "Non lo so, in realtà ho fatto una pulizia generale. Mi dispiace anche che ci siamo parlati superficialmente, eri molto carino con me", replica il concorrente. Il confronto tra i due prosegue e il guru della moda racconta che l'inquilino del "Grande Fratello" gli avrebbe scritto per primo sui social per chiedergli di fare il prossimo servizio fotografico con gli abiti creati da lui. "Potrebbe essere vero, sarebbe stato un scambio d'intesa: io avrei lavorato per te senza chiedere nulla e tu avresti fatto la gavetta disegnando i primi vestiti", ammette Lorenzo. "Io ho già un mio lavoro e mi dispiace di come ti stai comportando", ribatte Saro. Il suo racconto non convince, però, le opinioniste in studio. "Se c'era tutta questa chimica, come mai è finita lì?", chiede Beatrice Luzzi. "Io non sono uno che si concede la prima sera", spiega il guru. "E come mai non c'è stata la seconda? Aspettavi che entrasse al "Grande Fratello"?", attacca l'opinionista. "Assolutamente no, ai tempi eravamo a pari livello", risponde Saro. "Allora perché sei lì? Per un po' di vanità, per un po' di pubblicità? Che messaggio è il tuo?", chiede Cesara Buonamici. "Io sono una persona fortunata perché mi sono sempre esposto, non mi sono mai nascosto e ho trovato genitori e amici fantastici. Ci sono persone che fanno fatica a esporsi e sarebbe carino lanciare il messaggio che si può stare tranquilli e baciare chi si vuole. Sii, te stesso sempre", confessa il guru della moda. "Il messaggio lo penso anche io e lo condivido, ma tra noi non è successo nulla", conclude Lorenzo. Saro lascia la Casa, ma lancia un messaggio a Shaila Gatta: "Ricordati che le mamme hanno sempre ragione".