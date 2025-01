Prima passeggiata con bebè per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati sorpresi durante la loro passeggiata a Milano, una boccata d'aria nonostante il freddo di questi giorni. Lei imbacuccata in una pelliccia bianca, lui in giacca a vento nera, spingono la carrozzina di Kian e non potrebbero essere più felici. Sui social il neopapà ha condiviso gli scatti che lo ritraggono insieme al suo bimbo, il secondo dopo Leonardo avuto da Ariadna Romero. Lo coccola sul divano e lo tiene sul suo petto mentre legge, ma condivide anche qualche scatto inedito dalla clinica, con Giulia raggiante subito dopo il parto.