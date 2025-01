Rocky torna sul ring a Milano, ecco il musical con Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello

Rocky Balboa, il pugile di Filadelfia che lotta soprattutto contro sé stesso per superare i propri limiti, torna a rivivere grazie al musical ideato e diretto da Luca Cannito. A vestire i panni che furono di Sylvester Stallone nel film vincitore di tre premi Oscar è Pierpaolo Pretelli, che insieme a Giulia Ottonello (che presta il volto ad Adriana) e agli altri membri del cast porta in scena uno spettacolo mozzafiato ma al tempo stesso pieno di poesia. Dopo aver conquistato il pubblico di Torino e Trieste in autunno, "Rocky The Musical" arriva al Teatro Nazionale di Milano, dal 30 gennaio al 9 febbraio.