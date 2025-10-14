Al Pacino e Diane Keaton, quando il matrimonio mancato può diventare un rimpianto

Al Pacino e Diane Keaton si sono amati, si sono persi e ritrovati, hanno vissuto una storia d'amore intensa, libera. Si erano conosciuti nel 1971, sul set del "Padrino". Lui era Michael Corleone, lei Kay Adams, la donna che cerca di salvare il marito dal suo destino criminale. Nella finzione si sposavano. Nella realtà non accadde mai, anche se l'amore scoppiò davvero. Oggi, dopo la morte dell'attrice, scomparsa a 79 anni, Al Pacino ha confessato a un amico, ma in fondo anche a se stesso, che l'amore della sua vita è sempre stata Diane e che il suo più grande rammarico è non averla sposata quando ne aveva la possibilità.