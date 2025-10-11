Cinema, è morta l'attrice Diane Keaton: musa di Woody Allen, aveva 79 anni

Il legame professionale con Allen si tramuta in una lunga relazione: in un'intervista rilasciata negli Anni '90, il regista newyorkese parla di Diane Keaton come del "più grande amore della sua vita". Sono in totale sette i film girati insieme, alcuni dei quali posteriori alla loro rottura: "Il dormiglione" (1973), "Amore e guerra" (1975), "Io e Annie" (1977), "Interiors" (1978), "Manhattan" (1979), "Radio Days" (1987), "Misterioso omicidio a Manhattan" (1993). L'interpretazione di "Io e Annie" vale all'attrice il successo agli Oscar 1978 come miglior attrice e la vittoria di un Golden Globe e del Premio Bafta.