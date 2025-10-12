Diane Keaton, pioniera della moda e bellezza invecchiata con coerenza

Diane Keaton, moda e bellezza senza tempo: uno stile autentico
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
Con il suo stile autentico consacrò il “power dressing”, portò Giorgio Armani agli Oscar e non si piegò ai diktat dell’eterna bellezza hollywoodiana
Diane Keaton © IPA
Diane Keaton è stata il cinema americano ma anche una pioniera in fatto di moda e di una bellezza esibita con naturalezza, senza stravolgimenti, anche – e soprattutto – con il passare del tempo. Ironica e sorridente, aveva dalla sua il fascino della consapevolezza e del sentirsi a proprio agio in ogni situazione, qualità che il pubblico le ha da sempre riconosciuto, ricambiandola con amore e ammirazione. "Una delle attrici più comiche e brillanti del nostro tempo", l'ha definita The New Yorker.
La star di Hollywood, scomparsa a 79 anni a causa di una malattia su cui famigliari e amici mantengono il più stretto riserbo, è stata un’antesignana per la moda. Premio Oscar per “Annie Hall”, “Io e Annie”, in quel film del 1977 ha indossato un outfit destinato a segnare una svolta nel mondo del cinema e del costume: gilet e cravatta, camicia maschile, pantaloni con le pinces. Lo stile mannish, uscito dal guardaroba maschile e portato da lei, ancora oggi attualissimo e tra i trend più forti dalle passerelle.
Fu sempre lei a portare per prima Giorgio Armani alla ribalta del palcoscenico internazionale, quando indossò una giacca e una gonna a strati firmati dallo stilista per la notte degli Oscar del 1978, quando vinse la statuetta come Miglior attrice protagonista proprio per la pellicola di Woody Allen. Fu la consacrazione del power dressing. “Diane ha sempre seguito il suo ritmo: nel modo in cui viveva, nel modo in cui vedeva il mondo e nel modo in cui ci faceva sentire tutti – ha scritto in un post su Instagram lo stilista Ralph Lauren -. Era autentica, unica e piena di cuore. Era sempre se stessa, unica nel suo genere”.
Con il suo carisma e lo stile androgino, Diane Keaton è stata anche un’icona di bellezza. Un viso perennemente fresco anche nella maturità, coerente e perciò autentico. Così come i capelli, dal castano di gioventù virato poi al biondo, e al grigio. Simbolo di eleganza anticonformista e libertà, ha saputo invecchiare con dignità e naturalezza, al di là degli standard hollywoodiani legati al mito dell’eterna giovinezza (e della chirurgia estetica).
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico