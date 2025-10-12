Diane Keaton, pioniera della moda e bellezza invecchiata con coerenza

Fu sempre lei a portare per prima Giorgio Armani alla ribalta del palcoscenico internazionale, quando indossò una giacca e una gonna a strati firmati dallo stilista per la notte degli Oscar del 1978, quando vinse la statuetta come Miglior attrice protagonista proprio per la pellicola di Woody Allen. Fu la consacrazione del power dressing. “Diane ha sempre seguito il suo ritmo: nel modo in cui viveva, nel modo in cui vedeva il mondo e nel modo in cui ci faceva sentire tutti – ha scritto in un post su Instagram lo stilista Ralph Lauren -. Era autentica, unica e piena di cuore. Era sempre se stessa, unica nel suo genere”.