Sharon Stone: "Perché la società teme donne belle e intelligenti"

Nelle sale italiane con "Io sono nessuno 2", in cui interpreta Lendina, una boss della malavita da lei trasformata in "eroina femminista", Sharon Vonne Stone - questo il suo nome completo -, 67 anni, è una donna dal fascino straordinario, di classe e stile ineguagliabili. Artista poliedrica, amante della bellezza e dal talento straordinario, ha mandato in visibilio Milano quando a sorpresa è arrivata tra gli ospiti della sfilata di Antonio Marras durante la Fashion Week dello scorso febbraio. È ora testimonial della campagna pubblicitaria autunno inverno 2025 dello stilista sardo. "Cercavo una donna che interpretasse lo spirito e quei valori che per noi sono così importanti come la memoria, le radici, la natura - ha rivelato lo stesso Antonio Marras -. Qualcuna che capisse l’essenza della italianità. Ho trovato in Sharon una fuoriclasse che ha interpretato a meraviglia quello che intendevo".