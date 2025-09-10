Sharon Stone: "Perché la società teme donne belle e intelligenti"

Moda: Sharon Stone per Antonio Marras autunno inverno 2025
La star di Hollywood protagonista di una campagna moda che segna un'amicizia speciale e il legame profondo con l'Italia
Sharon Stone diva indiscussa. "La società non ha mai concepito che una donna possa essere avvenente e intelligente. E magari gentile. E magari simpatica. E magari divertente - ha rivelato nel corso di una sua recente intervista al Guardian -. Perché in quel caso sarebbe pari a un uomo!". Un colloquio praticamente condotto da lei in cui ha ripercorso alcuni momenti fondamentali della sua vita personale e artistica.
Star di Hollywood ma anche scrittrice e pittrice, attivista che ha raccolto milioni per i malati di Aids e studentessa (ha un quoziente intellettivo pari a 154, da genio) tornata sui banchi dell'università nel 2016, a 58 anni, per conseguire la laurea che aveva iniziato da ragazzina. Sharon Stone è anche sopravvissuta a un ictus quasi fatale a 43 anni, in seguito al quale dovette imparare nuovamente a camminare, parlare e leggere. Forse pochi sanno che ha iniziato la sua carriera a New York come modella.
Nelle sale italiane con "Io sono nessuno 2", in cui interpreta Lendina, una boss della malavita da lei trasformata in "eroina femminista", Sharon Vonne Stone - questo il suo nome completo -, 67 anni, è una donna dal fascino straordinario, di classe e stile ineguagliabili. Artista poliedrica, amante della bellezza e dal talento straordinario, ha mandato in visibilio Milano quando a sorpresa è arrivata tra gli ospiti della sfilata di Antonio Marras durante la Fashion Week dello scorso febbraio. È ora testimonial della campagna pubblicitaria autunno inverno 2025 dello stilista sardo. "Cercavo una donna che interpretasse lo spirito e quei valori che per noi sono così importanti come la memoria, le radici, la natura - ha rivelato lo stesso Antonio Marras -. Qualcuna che capisse l’essenza della italianità. Ho trovato in Sharon una fuoriclasse che ha interpretato a meraviglia quello che intendevo".
L'artista si aggira nei vicoli di Alghero, città natale dello stilista. Alle sue spalle la cattedrale, cerca qualcuno. Si dirige verso il mare. Il suo passo è indeciso, forse perché vuole ritardare il momento di quando arriverà alla muraglia e si troverà di fronte al vasto orizzonte del mare e saprà se lui è in arrivo come promesso. Si affaccia alla finestra sui bastioni, guarda il mare, in lontananza scorge un'imbarcazione. Sarà lui? Sharon Stone si incammina guardando l’orizzonte, con il promontorio di Capo Caccia sullo sfondo e una barca a remi, lontana. Attende. Improvvisamente il gozzo si fa sempre più vicino, sembra che voglia ormeggiare e allora lei corre e arriva sul molo verso chi approda, verso chi arriva, chi ritorna, chi ama. Insieme a lei Antonio Marras ha scelto un guardaroba ideale per tutte le donne che hanno una personalità artistica e indipendente.
Tra i capi indossati da Sharon Stone in questa campagna, un abito écru in taffetà accostato al corpo, drappeggiato, con grandi mani dipinte che la stringono, come a volerla abbracciare. Spicca anche un tailleur dal côté maschile in Prince de Galles, una pelliccia in Natural Ethic Fur (realizzata con tessuti a pelo ottenuti dalla sola tosatura delle fibre animali) a pelo lungo bianca, con disegnate mani con unghie rosso Marras, uno dei simboli tanto amati dal designer sardo e ricorrenti nei suoi lavori artistici. Menzione speciale poi per un grande classico maschile, reinterpretato in chiave femminile: lo smoking. Over, nero, ricamato di ruches di chiffon lasciate libere e grande pantalone con vita a bustino e camicia nera in popeline. Fin dalla sua prima collezione nel 1987, Antonio Marras si conferma come uno stilista che sperimenta e coglie le molteplici sfaccettature del mondo circostante, integrandole attraverso arte, moda, cinema e design. La Sardegna, sua terra d'origine, è il fil rouge costante che ispira tutte le sue collezioni.
