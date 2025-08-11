Logo Tgcom24
EVVIVA LA SINCERITÀ

Heidi Klum, bellezza pro botox e topless: "Non temete di mostrarvi"

La supermodella 52enne ha svelato il suo approccio positivo all’ageing senza nascondere il ricorso anche ad aiutini estetici

11 Ago 2025 - 00:00
Heidi Klum, bellezza dirompente che non teme il passare del tempo © IPA

Heidi Klum, bellezza dirompente che non teme il passare del tempo © IPA

Heidi Klum e una disarmante spontaneità. A differenza di altre bellezze spaziali, la 52enne supermodella – diventata anche stilista e conduttrice televisiva – di origine tedesca e naturalizzata statunitense ha rivelato di vivere senza ansia il rapporto con il tempo che passa grazie anche a un approccio positivo all’ageing e senza mentire sul ricorso ad aiutini estetici. 

Heidi Klum e la sua strategia anti-invecchiamento

 È così che, intervistata dalla rivista People, ha rivelato di amare il suo corpo e di essere completamente a suo agio con la nudità: “Quando prendo il sole in giardino sto sempre in topless, sono abituata così, i miei figli lo sanno”. Tre volte mamma, tre volte sposa. Suo attuale marito è il musicista Tom Kaulitz, 35 anni. Ha, inoltre, ammesso senza tabù di essere favorevole al botox: "E invito le 50enni a non nascondersi”. Un approccio diametralmente opposto a quello, ad esempio, ribattezzato dai media statunitensi “estetica Mar-a-Lago".  

Qual è l'età giusta per iniziare il botox?

 Affidarsi a medici estetici qualificati e di comprovata esperienza è fondamentale. Non c’è un’età specifica per iniziare il botox ma alcuni professionisti consigliano di iniziare con la comparsa delle prime rughe di espressione. Il trattamento può essere, infatti, sia preventivo che correttivo. Il primo approccio aiuta a rallentare la comparsa delle rughe e a mantenere un aspetto più giovane più a lungo, inibendo la contrazione dei muscoli che le causano. Il secondo, ad agire di conseguenza, riducendo i segni del tempo.

Heidi Klum, bellezza dirompente che non teme il passare del tempo

1 di 15
© IPA | Heidi Klum, bellezza dirompente che non teme il passare del tempo: in passerella nel 2003
heidi klum
botox

