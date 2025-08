Charlize Theron, 50 anni di bellezza e sex appeal senza tabù

Premio Oscar nel 2004 per "Monster", produttrice, attivista per varie cause sociali e benefiche, promotrice dell'empowerment femminile, ha rivelato nel corso di varie interviste di non temere il tempo che passa: "Più riusciamo a capire che tutto ciò è normale e che fa parte del processo naturale, e più affronteremo la cosa con maggior serenità", ha spiegato. Nessuna battaglia, bensì accettazione pacifica e sana consapevolezza, come ha ribadito anche durante la promozione del suo ultimo film "Old Guard 2". Una donna in pace con sé stessa: "Non ho più tempo per fingere di vivere la mia vita per gli altri". Su Hollywood si sente ottimista: "Il modo in cui vengono rappresentate le donne è migliorato. I ruoli offerti alle donne più mature si sono ampliati".