Charlize Theron regina di bellezza: la beauty routine da copiare

Attrice, produttrice e modella, mamma di Jackson e August, la sua è una bellezza da sempre improntata alla naturalezza. Incarnato luminoso, make up soft e gloss sulle labbra, a dare luce. Ha dichiarato nel corso di diverse interviste di affidarsi, per la beauty routine notturna, a siero, contorno occhi e "una buona crema idratante". Ma anche a un'altra buona pratica, che è bene seguire sempre ma ancora di più con l'arrivo dell'estate.



Charlize Theron ha infatti rivelato di usare ogni mattina una crema con protezione solare. Ma anche di avere un rapporto sereno con il tempo che passa. Nessuna battaglia, bensì accettazione pacifica e sana consapevolezza. "Più riusciamo a capire che tutto ciò è normale e che fa parte del processo naturale, e più affronteremo la cosa con maggior serenità", ha spiegato.



La star, che dal 2004 è stata scelta da Dior come sua testimonial, assume ora anche un nuovo ruolo, quello di volto per la skincare e i gioielli della maison. Dato il suo impegno come attivista in varie cause sociali e benefiche, rafforzerà inoltre la sua collaborazione, sempre con Dior, in materia di responsabilità sociale, vista anche la loro comune attenzione alla promozione dell'empowerment femminile. "Charlize è un membro della nostra famiglia che incarna lo spirito Dior, di cui facciamo tesoro - ha spiegato Véronique Courtois, Ceo Parfums Christian Dior -. Il suo talento raro, il suo impegno e la sua bellezza ultraterrena la rendono un'icona. È anche, e qui sta il suo genio, davvero con i piedi per terra. È una donna che parla e che piace alle altre donne. Sembra quindi naturale svelare la sua mirade di sfaccettature nel cuore del mondo Dior, celebrando la sua femminilità trionfante in altri ambiti tanto apprezzati dalle donne stesse: la cura della pelle e l'alta gioielleria. Lo farà anche continuando a collaborare con noi nei nostri sforzi per migliorare la comunità globale e l'ambiente, svolgendo quindi una serie di ruoli decisivi degni di una star straordinaria".