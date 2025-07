Pedro Pascal, che "zaddy": è lui il nuovo sex symbol da red carpet

L'attore cileno naturalizzato statunitense, all'anagrafe José Pedro Balmaceda Pascal, punta su look giocosi e sa di essere attraente e alla moda. Fa parte dei cosiddetti "zaddies", ovvero uomini maturi ed eleganti che sfidano le nozioni tradizionali di mascolinità e i tabù legati all'età. Eletto, a tal proposito, anche "Fashion daddy", non sbaglia un outfit. Tra le scelte di stile non passate inosservate, la camicia sbottonata a pois abbinata a pantaloni bianchi per la premiere a Berlino del suo ultimo film, gli stivali di pelle alti fino alle cosce indossati per la prima di "The Last of Us" a Los Angeles lo scorso marzo, gli indimenticabili shorts con il cappotto rosso al Met Gala 2023. Ma anche l'amore per le giacche kimono e ogni combo che lo renderebbe perfetto per lo street style da Fashion Week, come visto a Londra e a Cannes.