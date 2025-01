Timothée Chalamet: lo stile "swag" di un perfetto Bob Dylan

Per interpretare Bob Dylan, Timothée Chalamet ha studiato cinque anni. Ha anche imparato a suonare la chitarra e l'armonica, a cantare come lui, senza ricorrere al playback. Particolari che stanno contribuendo ad accrescere la sua fama e l'adorazione collettiva, rendendolo un vero e proprio fenomeno di costume. Dei suoi look si è già parlato in passato, per lo stile cool, anticonformista e disinvolto, definito "swag". Un modo di presentarsi - sui red carpet e al pubblico - con simpatia e carisma, mescolando accostamenti audaci e grande attenzione ai dettagli, a partire da cappellini, sciarpe, collane e gioielli, sneakers e stivaletti (e, ultimamente, un portachiavi della Roma).