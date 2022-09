Timothée Chalamet: perché si discute dei suoi look da red carpet

OLTRE

manda all’aria gli stereotipi

sguardo attraente, sensuale

sicurezza

sociale e sessuale

davvero se stessi

– Lo stile di Timothée Chalamet, a giudicare dalla sua “red carpet experience”,, senza mai risultare fuori luogo o scadere nella volgarità. Aria da fanciullo ee fascinoso, spregiudicato come un ragazzo qualsiasi e sfrontato come chi sa di esserlo. Gioca con i look, mescola gli stili e lo fa con leggerezza, come senza prendersi mai sul serio. Ma anche con unache sovverte gli ordini costituiti, rivela la propria personalità e rende liberi da ogni genere di costrizione,. Un monito per tutti, un incoraggiamento a osare per essere