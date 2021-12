Stile, da David Beckham a Timothée Chalamet: i più eleganti del 2021

Festival, premi, grandi rassegne musicali e cinematografiche. Il 2021 è stato sicuramente segnato dal ritorno degli eventi in presenza . Dalla notte degli Oscar al Festival di Cannes, passando per la Mostra del Cinema di Venezia e le premiere internazionali dei film più attesi. Sono tornati i red carpet e con loro la parata di star e celebs a dettare la linea in fatto di look e stile davanti agli obiettivi dei fotografi. Guardando, in particolare, agli outfit maschili, il pensiero corre subito agli smoking, ma non solo .

Daniel Craig a Londra per la prima mondiale di "No Time to Die", l'ultimo James Bond che lo ha visto nei panni del protagonista

Daniel Craig a Londra per la prima mondiale di "No Time to Die", l'ultimo James Bond che lo ha visto nei panni del protagonista

NON SOLO LOOK “TOTAL BLACK” - Un evergreen divenuto di colpo "must have" dell'estate 2021 è stato, ad esempio, la giacca bianca indossata da David Beckham sugli spalti di Wimbledon. Ha acceso una vera e propria disputa legata al colore sui social quella in velluto scelta da Daniel Craig per la premiere londinese del suo ultimo 007. Non solo, quindi, un tripudio di total black. Grande attenzione e apprezzamenti anche per gli outfit più originali, rispetto all’abito classico giacca e pantalone. Come le mise sicuramente più casual ma “scintillanti” proposte da Timothée Chalamet.