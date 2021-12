Moda, lo smoking bianco: il “must have” per le Feste mai così chic

Comunica sicurezza , fiducia in se stessi, distinzione. È l’unico colore che include tutto lo spettro luminoso, simbolo di purezza ma anche di luce, di un’ eleganza sofisticata . Parliamo del bianco, molto amato dalle celebs anche per le occasioni più formali.

LE ISPIRAZIONI DAI RED CARPET - Recentemente, l’ultimo a indossarlo su un red carpet è stato Jared Leto, icona di stile del momento. Il bianco dà il meglio nei total look, come negli abbinamenti a contrasto e vestirlo per le Feste è il vero tocco di classe. Per evitare un effetto troppo piatto e anonimo, si possono anche mixare diverse tipologie di tessuto e gradazioni, come il panna e l’avorio.