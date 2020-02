Moda uomo, Timothée Chalamet e altri ‘coraggiosi’: i look per osare

Moda uomo, Timothée Chalamet e altri divi ‘coraggiosi’: i look per osare Afp 1 di 16 Afp 16 di 16 Afp 16 di 16 Afp 16 di 16 Afp 16 di 16 Afp 16 di 16 Afp 16 di 16 Afp 16 di 16 Afp 16 di 16 Afp 10 di 16 Afp 11 di 16 Afp 12 di 16 Afp 13 di 16 Afp 14 di 16 Afp 15 di 16 Afp 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i commenti più o meno al vetriolo letti sui social c’è stato chi non ha esitato a bollare il suo come uno stile da ‘parcheggiatore’. Eppure, a una settimana dalla notte degli Oscar, tra i look che hanno lasciato il segno c’è sicuramente quello di Timothée Chalamet. Astro del cinema in rapida ascesa, nato a Manhattan, questo giovane attore molto celebrato pure sulle riviste patinate ha saputo attirare l’attenzione su di sé anche per la scelta piuttosto coraggiosa di affrontare i riflettori del Dolby Theatre di Los Angeles con un outfit ben più comodo e sportivo, rispetto allo smoking ‘d’ordinanza’. Ma non è il solo…