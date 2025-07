Nuovo James Bond cercasi: lo stile delle 3 star in pole position

A fare tanto 007, anche nell’immaginario collettivo, è lo smoking. Nero o blu molto scuro, può essere sostituito da un abito classico sartoriale e su misura. Il bottone della giacca va posizionato nel punto più stretto della vita: contribuisce a dare al busto una forma a V e l'impressione di avere le spalle larghe. Altro "must have" è la camicia bianca perfettamente stirata: deve vestire perfettamente, senza costringere. Vale anche per il colletto, che va tenuto abbottonato. Alla classica cintura sono da preferire le bretelle: slanciano. Last but not least, le scarpe nere modello Oxford: lucide, classiche, dall’allacciatura chiusa, elegantissime.