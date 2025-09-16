Logo Tgcom24
© IPA | Robert Redford con Dustin Hoffman in una scena di "Tutti gli uomini del presidente", 1976 
ANCHE FUORI DAL SET

Robert Redford, icona di uno stile casual incredibilmente elegante

L'attore americano è stato un punto di riferimento per la moda maschile, che ha contribuito a ridefinire

16 Set 2025 - 19:42
Robert Redford, scomparso a 89 anni, ha sempre mostrato una padronanza dello stile anche fuori dal grande schermo e lontano dai red carpet, sfoggiando con disinvoltura anche i look più sportivi

È morto Robert Redford, stella di Hollywood in prima fila nell'impegno civile

robert redford
stile

