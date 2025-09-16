Robert Redford, icona di uno stile casual incredibilmente elegante

© IPA | Robert Redford con Dustin Hoffman in una scena di "Tutti gli uomini del presidente", 1976
L'attore americano è stato un punto di riferimento per la moda maschile, che ha contribuito a ridefinire
Robert Redford, scomparso a 89 anni, ha sempre mostrato una padronanza dello stile anche fuori dal grande schermo e lontano dai red carpet, sfoggiando con disinvoltura anche i look più sportivi
