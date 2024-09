I 90 anni di Brigitte Bardot, mito eterno tra bellezza e moda

Bri.Bri, come la vezzeggiavano in famiglia, deve la sua notorietà alla rivista di moda "Elle", che nel maggio del 1949 le dedica una copertina e un servizio fotografico. Il primo incontro con il pubblico risale a quando aveva 14 anni, in occasione di una sfilata organizzata da sua madre, proprietaria di un negozio di cappelli d'alta moda. Da lì, è stata scelta per posare per una collezione dedicata ai teen-ager dal settimanale "Jardin des modes". Nella moda è detta "alla Bardot" un particolare tipo di scollatura: a collo largo, aperto, che espone entrambe le spalle. Ha dato il via ai trend dei golf lavorati a maglia e agli abiti di percalle con fantasia a quadretti. Ha reso famoso il bikini. Oggi porta gli stessi vestiti di quando aveva 50 anni, ha confidato a Le Monde: "Ho la fortuna di aver mantenuto la stessa linea".