Capelli: “Brachel” look, mix tra Brigitte Bardot e Rachel-Aniston

Parliamo del “Brachel”, il taglio di capelli che nasce dalla combinazione dei look resi iconici da due attrici : Brigitte Bardot negli anni Sessanta e Jennifer Aniston, che ha interpretato il personaggio di Rachel Green in “Friends”, la popolarissima sitcom statunitense che ha segnato i Novanta, tra le più amate.

Halloween 2022, moda e beauty: le idee per un perfetto look a tema

Dyson ha inoltre annunciato che investirà oltre mezzo miliardo di euro per espandere e accelerare le sue attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito del Beauty e un piano per lanciare 20 nuovi prodotti nei prossimi quattro anni

Le tecnologie hair care Dyson 2022 nella colorazione Pervinca e Rosé, edizione limitata per la stagione natalizia. L’asciugacapelli Dyson Supersonic™ (come lo styler Dyson Airwrap™) fanno parte di un set regalo insieme a una selezione di accessori

Dyson ha inoltre annunciato che investirà oltre mezzo miliardo di euro per espandere e accelerare le sue attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito del Beauty e un piano per lanciare 20 nuovi prodotti nei prossimi quattro anni

Le tecnologie hair care Dyson 2022 nella colorazione Pervinca e Rosé, edizione limitata per la stagione natalizia. L’asciugacapelli Dyson Supersonic™ (come lo styler Dyson Airwrap™) fanno parte di un set regalo insieme a una selezione di accessori

Il "Brachel" è sostanzialmente un tipo di haircut ibrido, che si inserisce nella categoria dei cosiddetti tagli midi flick, vale a dire di media lunghezza e con le punte all’insù. La parte anteriore è caratterizzata da una lunga frangia alla Brigitte Bardot, a incorniciare il viso. Quella posteriore, invece, da vari livelli di tagli, che regalano un effetto sfalsato e di movimento, come nel look di Jennifer Aniston. Una fase fondamentale in tutto il processo è anche quella dell’asciugatura, perché va improntata a dare il giusto volume. Per un sostegno in più, sono fondamentali spazzole e styler.