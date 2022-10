I tagli di capelli da uomo strategici per coprire la stempiatura

Si tratterebbe, infatti, più di una questione maschile, dal momento in cui le donne sembrano apprezzare (e molto) l’uomo calvo. Se però proprio non riusciste a sentirvi a vostro agio con i primi segni della maturità, ecco qualche piccolo accorgimento che potrebbe tornare utile.

HAIRCUT “AMICI” – Il taglio di capelli che aiuta a coprire o a dissimulare la stempiatura è quello scalato sui lati e sulla nuca (come Jude Law e Ryan Reynolds, per intenderci), con le lunghezze mantenute solo nella parte alta della testa. Con un taglio medio, si può anche procedere pettinando all'indietro la chioma, lasciando sempre la scalatura ai lati (alla Bradley Cooper). Dissimulano il diradamento anche i tagli corti, cortissimi e omogenei (alla Daniel Craig, sempre per ispirarsi ai vip). Se invece la situazione fosse particolarmente seria, nessuna remora né tentativi disperati: rasatura totale. A guardare Channing Tatum e Jason Statham, c'è addirittura da guadagnarci.