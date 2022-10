È il Be Bald Day 2022: calvo è sexy, il "Pride" dei senza capelli

Il 14 ottobre ricorre il Be Bald and Free Day, la Giornata dedicata all’ orgoglio dei senza capelli . Si celebra la testa perfettamente rasata, la calvizie parziale o totale, dovuta a cause fisiologiche o frutto di libera scelta. In ogni caso, da portare con fierezza . Un vero e proprio “Pride”, insomma. E le ragioni sono presto spiegate.

Be Bald Day 2022: gli uomini calvi famosi più sexy del mondo - Channing Tatum (non completamente senza capelli ma comunque bellissimo)

Be Bald Day 2022: gli uomini calvi famosi più sexy del mondo - Jason Statham (non completamente senza capelli ma comunque bellissimo)

Be Bald Day 2022: gli uomini calvi famosi più sexy del mondo - Bruce Willis (in una foto di qualche anno fa)

Be Bald Day 2022: gli uomini calvi famosi più sexy del mondo - Dwayne "The Rock" Johnson

BE BALD, CALVO È SEXY

trasmette sicurezza

protezione

in risalto i lineamenti mascolini

- La calvizieperché viene generalmente associata alla maturità, al senso di responsabilità e. Guardando alle star del cinema e al mondo delle celebs, ad esempio, il pensiero non può non correre a Dwayne 'The Rock' Johnson, Vin Diesel, Bruce Willis o al rapper Pitbull. Inoltre, una testa senza capelli è - per ovvie ragioni - sempre in ordine e mette megliodel viso.