Uomini e stile, Channing Tatum: da modello sexy a star del cinema

Channing Tatum in una scena del film "The Lost City" (2022)

Channing Tatum e Sandra Bullock in una scena del film "The Lost City" (2022)

Channing Tatum a spasso a New York (con un chiaro messaggio sulla t-shirt)

Channing Tatum a Berlino per "Magic Mike Live"



Manca ormai pochissimo al suo ritorno sul grande schermo.

Dalla fine di marzo sarà di nuovo al cinema (a partire dagli Usa) al fianco di Sandra Bullock in “The Lost City”, in cui interpreta un modello. E un super modello da copertina Channing Tatum lo è stato davvero. “Voglio solo essere in un’avventura”, si legge sul profilo Instagram, che conta quasi 17 milioni di follower. Attore, produttore, ballerino: di recente ha anche annunciato il suo ritorno sul set nei panni di Magic Mike, affascinante spogliarellista…