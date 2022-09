Tatuaggi: cosa rivelano in base alla posizione sul corpo

Fendi “baguette”: sfilata a New York per i 25 anni della borsa “cult”





TATUAGGI SU COLLO, NUCA E DIETRO L'ORECCHIO

personalità aperta, perché sono molto visibili

dose di coraggio

libero ed estroverso

- I tattoo posizionati nella parte anteriore del collo rivelano una. Al contrario, dietro la nuca possono essere opportunamente nascosti dai capelli lunghi. Si tratta di parti molto delicate, piuttosto dolorose. Implicano, perciò, una certa. Facilmente occultabili con i capelli sono anche quelli realizzati dietro l'orecchio, solitamente piccoli e discreti e attestano un carattere

SULLE DITA DELLE MANI E SUI PIEDI

assenza di pregiudizi

- I tatuaggi sulle dita delle mani e sul dorso dei piedi rivelanoe nessuna remora a rendere visibili frasi, simboli e piccoli disegni in zone del corpo piuttosto esposte o molto osservate, soprattutto se messe in evidenza.

SU BRACCIO, AVAMBRACCIO, COSCIA E POLPACCIO

molto volitivo e sicuro di sé

- Gambe e braccia ospitano, in genere, i tatuaggi più grandi. I polpacci e, ancor di più gli avambracci, sono punti solitamente ben visibili del corpo. Chi sceglie di farsi tatuare proprio queste parti è percepito comee non teme di mostrare un'indole forte e muscoli scolpiti. Al contrario, i tattoo su braccia e cosce restano in genere nascosti sotto i vestiti, a meno che non si scelga di scoprirli.

SU SCHIENA E TORSO

molto sensuale

sensibili al dolore

- Infine, last but non least, il tatuaggio sulla schiena. Esprime risolutezza e decisione, è percepito come. Vale lo stesso per quello sul petto e sul busto, che può rivelare anche una certa predisposizione verso l'arte. Attenzione, però: essendo queste parti del corpo anche molto delicate, sono estremamente