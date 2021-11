Mode e trend, tatuaggi sbagliati: 5 dritte per evitare pentimenti

Un tatuaggio è per sempre. O, almeno, ci si prova. Tra ritocchi, modifiche e coperture, risente comunque del tempo che passa. In genere, si tende a farsi imprimere sulla pelle segni e disegni a cui si attribuiscono significati personali e precisi , legati a un senso profondo, ricordi. Ad ogni modo però, al pari di ogni altra forma di arte, anche i tattoo riflettono le mode e i trend del momento. Ecco, allora, qualche spunto che può tornare utile prima di affidarsi alle mani esperte del tatuatore.

SOGGETTI MOLTO PICCOLI - Attenzione ai soggetti dalle linee e dai tratti molto piccoli e parecchio dettagliati: a lungo andare l'inchiostro potrebbe espandersi e rovinare il disegno.



FRASI E SCRITTE - Individuare una frase particolare, una citazione di una canzone o di una poesia, un motto può avere sicuramente il suo perché. Meglio però non strafare e non legare troppo il tatuaggio a un determinato ricordo che, col tempo, si potrebbe aver voglia di smorzare, allontanare o superare. La vita evolve e porta cambiamenti. A partire da se stessi.



TATUAGGI TROPPO COLORATI - Il nero è il grande classico. Il colore tende a passare, a risentire delle mode, a stancare. Da tenere presente e a mente.



VISIBILE O NASCOSTO? - Altro punto importante da valutare è individuare in che zona del corpo fare il tatuaggio. Meglio un punto piuttosto visibile o nascosto? Può influire nella scelta, ad esempio, il tipo di professione che si svolge. Attenzione, in particolare, all'impatto dei tattoo sulle mani, sul collo e sul viso.



MEGLIO PERSONALIZZARE - Farfalle, delfini e disegni tribali. Sono andati alla grandissima in passato e non è detto che non tornino. Lo scatto in più sarebbe quello di riuscire a pensare a qualcosa di molto personale e personalizzato, così da svincolare il più possibile il soggetto scelto per il tatuaggio dai trend e dalle mode del momento.