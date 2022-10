Profumi donna autunno 2022: grandi classici e novità da provare

Juliette Has a Gun, Ego Stratis | Per una donna che cerca una fragranza più genderless. Toni agrumati e acquatici, una moderna interpretazione della colonia

Fame, la nuova fragranza femminile by Paco Rabanne | Componenti per il 90% di origine naturale, design audace, l'espressione per eccellenza dello stile avanguardista del brand

Miss Dior, Millefiori Boutique | Eau de Parfum. La linea completa (comprende anche make up, perle da bagno e candela profumata) in vendita su Dior.com e negli store selezionati

NOTE IRRESISTIBILI – Sono profumi dalle composizioni olfattive coraggiose e sfaccettate, quelli proposti tra le novità di questo autunno. Gli ingredienti sono preziosi, personalizzati e sostenibili, ottenuti attraverso tecnologie all’avanguardia, acquistati in maniera responsabile dagli agricoltori locali e upcycled. Tra i componenti, menzione speciale per il patchouli, che conferisce profondità e intensità, e per le note ambrate dal carattere deciso. Spiccano gli accostamenti dirompenti, come la rosa con lo zafferano. Il gelsomino regala tocchi delicati, leggeri, puri. A fare da contrasto, gli agrumi: arancia, bergamotto, mandarino, limone. A dare sofisticatezza, gli accordi che fanno da inno alla fluidità di genere: perfetti anche per lui, invitano a giocare con le molteplici sfaccettature del proprio ego.