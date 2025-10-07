Quando il "per sempre" finisce troppo presto: le ragioni dietro l'amore che va in frantumi dopo il sì

I Coma Cose, all'anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, hanno costruito una carriera musicale solida e un rapporto intenso lungo dieci anni, ma a un anno dal matrimonio, celebrato con rito civile, si sono detti addio. Non un caso isolato. Nel mondo delle celebrità, soprattutto statunitense, le storie lunghe finiscono spesso subito dopo aver pronunciato il fatidico sì. Jennifer Aniston e Justin Theroux sono stati insieme otto anni, dal 2010 al 2018, e si sono detti addio dopo un matrimonio di breve durata. E che dire della coppia che ha fatto sognare milioni di fan? Jennifer Lopez e Ben Affleck sembravano incarnare l'esempio del "vissero felici e contenti": si sono conosciuti e fidanzati da giovani nel 2002 per poi separarsi e ritrovarsi vent’anni dopo. Ma il matrimonio da favola è durato poco più di due anni. Perché coppie che sembrano già collaudate da anni di conoscenza non riescono a superare la prova delle nozze?