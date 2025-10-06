La coppia, insieme da dieci anni e sposata l'anno scorso, ha deciso di separarsi sia artisticamente che nella vita: annullati i concerti in programma al Palasport di Roma e al Forum di Assago
La storia dei Coma_Cose finisce qui. Almeno stando al post Instagram fatto da Fausto Lama e California, con il quale la coppia ha annunciato il proprio scioglimento, tanto artistico quanto personale. "È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni - hanno scritto -. Più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere". Va da sé che i concerti in programma al Forum di Assago e al Palasport di Roma, rispettivamente il 27 e il 30 ottobre, sono stati annullati.
Se qualcosa già aleggiava nell'aria da tempo (vedi le foto circolate questa estate di California che baciava un altro uomo) l'annuncio, a un anno dal matrimonio, arriva come un fulmine a ciel sereno per quanto riguarda la tempistica, visto che ormai si era a venti giorni dalla prima volta in un palazzetto, che doveva essere un evento speciale e in qualche modo la chiusura di un cerchio, che invece si è chiuso anzitempo. "La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta" continuano nel post i due.
"Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale - proseguono -. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, 'L’Addio non è una possibilità' dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo".
