I Coma_Cose si godono la "Vita fusa": "È la chiusura di un cerchio"

Salto di qualità o doppio carpiato che sia, quello dei Coma_Cose è un mutamento che ha portato i suoi risultati, visto che il colpo di start è stato dato da "Malavita", brano che ha marchiato la scorsa estate come "Cuoricini" potrebbe fare con questa primavera. Una evoluzione che ha comportato per forza di cose un cambio di pubblico a cui rivolgersi, da quello di nicchia di una rivista come "Rumore", che nel 2019 ha dedicato loro la copertina, a quello variegato e con un'età decisamente più bassa che balla su "Cuoricini" e sospira sulle tante ballad di questo album. "Ci è sempre piaciuto spiazzare e cambiare - dice California -. E ai nostri concerti sono sempre venute famiglie con bambini, non c'è un pubblico di serie A e uno di serie B. A me i bambini piacciono un sacco, vorrei averne tantissimi, sparsi per il mondo. Come pubblico, si intende". E Fausto rincara per difendere il cambio di rotta: "Con il tempo mi sono liberato da alcuni pregiudizi che avevo, ed è bello anche fare pop. Ovvio che non siamo più quelli di prima, siamo cresciuti e proprio perché abbiamo un approccio cantautorale dobbiamo raccontare quello che viviamo nel momento, fare diversamente sarebbe disonesto".