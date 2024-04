Il brano "Malavita"

Il brano ha una prospettiva e uno stile narrativo diversi dal solito, non è una canzone in prima persona, ma il racconto in prosa di uno spaccato di vita. La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente che la tiene prigioniera. Nel testo si uniscono immagini contemporanee molto vivide a un linguaggio che pesca dal cantautorato anni 70, già firma della band che da sempre ama mischiare codici ed epoche musicali. "È stato un bell’inverno, ci siamo presi il nostro tempo per aggiustare casa, che poi è sempre metafora di altro, abbiamo fatto molta musica ma le parole non volavano mai, abbiamo capito semplicemente che non avevamo nulla di nuovo 'di nostro' che non avessimo già detto. Serve vivere per descriverlo in musica... e poi un’illuminazione, un po’ come facevano certi cantautori lontani ci è presa la voglia di raccontare anche le storie degli altri... che poi sono sempre un tramite per parlare un po’ di sè. Ci conoscete e sapete quanto ci annoia ripeterci, inizia quindi un nuovo viaggio che speriamo ci faccia ritrovare insieme a voi quest’estate a cantare a squarciagola: Malavita, Malavita, Malavitaaaaa", hanno raccontato i due sui social.