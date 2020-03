La solitudine e la rabbia raccontate dai Coma_Cose: ecco "Due"

Si intitola " Due " l'ep pubblicato a sorpresa dai Coma_Cose , Un lavoro che presente un lato nuovo del duo milanese, una sorta di b side artistico, e che fa da primo passo verso il nuovo album. Due canzoni nate prima di questo periodo di emergenza e isolamento ma che ne diventano una sorta di manifesto, raccontando in maniera originale la solitudine e la rabbia.

L'ep è stato presentato domenica 15 marzo con una diretta Instagram in occasione del primo compleanno di "Hype Aura", l'album di esordio del duo, che ha segnato un punto di svolta nella loro carriera. Durante la diretta i Coma_Cose si sono esibiti con alcuni dei loro più grandi successi in un mini concerto casalingo, al termine del quale hanno "spoilerato" al pubblico le due nuove tracce.

Durante la settimana sono stati anche caricati due podcast sempre sul profilo della band, che riflettono sui sentimenti di rabbia e solitudine, gli stessi che animano i nuovi brani: un modo per avviare un dialogo su temi che spesso, per preservarci, tendiamo ad evitare. L'invito è di avvicinarsi mostrando le nostre fragilità per ripartire proprio da esse.



A firmare la produzione di entrambi i brani, "Guerre fredde" e "La rabbia", è Stabber, produttore apprezzatissimo che di recente ha dato un apporto decisivo anche al nuovo album di Nitro. Pensato e realizzato ben prima dell'attuale emergenza sanitaria, l'ep assume oggi ulteriori significati in un periodo caratterizzato da una necessaria solitudine.



"Due" diventa oggi l'involontario manifesto di un periodo inatteso e difficilmente immaginabile, in cui la solitudine e la rabbia mostrano una sfaccettatura diversa da quella nota, ma che la musica riesce ancora una volta a raccontare.

Il numero due è simbolico di tante cose che caratterizzano l'ep: .due sono le canzoni scritte di pancia, due le riflessioni sulla condizione umana, due i modi di raccontarsi del duo... "Ma due sono anche i temi, la rabbia e la solitudine, che sembrano sentimenti negativi ma sono risorse per migliorarci - spiegano Fausto Lama e California -. Il nostro modo di vedere il noi è sempre la somma di due prospettive differenti che poi sono le anime da sempre presenti nel nostro lavoro; una più lirica e sognante e una più cruda e viscerale".

