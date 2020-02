Francesca Michielin aggira il coronavirus: il live va in onda in streaming

Francesca Michielin non si ferma, nonostante il coronavirus. In piena campagna promozionale per l'uscita del suo nuovo album "Feat", in uscita il 13 marzo, dopo aver presentato il brano "Gange" settimana scorsa, è pronta a lanciare un altro singolo. E nonostante lo stop alle attività live imposto dalle misure per evitare la diffusione del virus, non si ferma: giovedì sera sarà protagonista di un liveset in streaming su Facebook.