Francesca Michielin torna con il singolo "Gange"

Francesca Michielin ha presentato in anteprima, con un set live al Rocket di Milano, "Gange" feat. Shiva. Dal dancefloor, allo scoccare della mezzanotte, la Michielin ha lanciato il singolo che anticipa il suo nuovo disco "FEAT" in uscita il 13 marzo. Lo show fa parte di un ciclo di tre serate-evento nei locali milanesi, pensato per avvicinare il pubblico al nuovo progetto discografico dell'artista.