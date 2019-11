Francesca Michielin, tra urban e natura: "Riparto da 'Cheyenne", con Mahmood e Charlie Charles"

Il singolo arriva a un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione del precedente album, "2640", e anticipa il prossimo importante progetto discografico che uscirà in primavera. "In questo periodo ho studiato tanto - racconta -. Sia a livello teorico per portarmi avanti con gli esami al conservatorio, sia 'sul campo', andando a molti festival". La cantautrice e polistrumentista con tre album all’attivo, torna sulle scene con un brano totalmente inedito che testimonia ancora una volta la sua grande ecletticità e la sua voglia di sperimentare, riconfermandola una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale.

C'è un filo rosso che unisce il precedente progetto a questo. Dopo "2640" Francesca aveva infatti intrapreso un tour nei club mettendosi alla prova anche con sonorità urban, al punto da inserie in scaletta un pezzo di Kanye West, "Monster": "Kanye West è esattamente la chiave - conferma -. Quando mi sono messa a lavorare sui brani nuovi mi sono interrogata su quello che mi faceva stare meglio e quella canzone mi ha aperto gli occhi su ciò che mi piace fare. Per questo in questo progetto sto sperimentando in quell'ottica anche a livello di testi".

In "Cheyenne" la voce di Francesca si lega in modo speciale alla consolle di Charlie Charles, i tappeti di archi alle percussioni digitali e i vocalizzi tribali al pianoforte. Francesca racconta la melanconia del ricordo, che scatena emozioni quando associata alla vita. L’illusione di aver vissuto qualcosa di grande, che è poi scomparso senza lasciare traccia. "E' una canzone che non ha una vocalità molto fitta e serrata - spiega - ma dal punto di vista testuale è molto fluida, è come un fiume in piena. Ad oggi è uno dei pochissimi brani che non ho scritto io ma l'ho scelto perché lo sentivo particolarmente".

In attesa dell'album, che dovrebbe vedere la luce in primavera, la cantautrice è pronta a tornare anche dal vivo e, per la prima volta, il 20 settembre 2020 suonerà live sul palco del Carroponte, il tempio della musica urban alle porte di Milano.

