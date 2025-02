Sanremo 2025: Coma_Cose - "Cuoricini", il significato del testo

Il significato del testo Il brano racconta di una coppia in crisi dove a svolgere un ruolo importante (e deleterio) è l'influenza dei social nelle nostre vite. "'Cuoricini' parla di come è diventato il mondo e porta a interrogarsi se siamo su un treno lanciato ai 300 all’ora verso l'ignoto o se nel progresso che ci circonda c’è un disegno sensato - hanno spiegato in un post Instagram Fausto e California -. Domande come questa sono per natura retoriche, ma porsele è già un modo per sentirsi meno alienati…".