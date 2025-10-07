Jennifer Lopez e Ben Affleck, reunion "intima" sul red carpet

Jennifer Lopez e Ben Affleck, reunion sul red carpet
Alla première di New York di "Kiss of the Spider Woman"
Reunion molto "intima" l'altra a New York per Jennifer Lopez e Ben Affleck sul red carpet del loro nuovo film, "Kiss Of The Spider Woman", in uscita il 10 ottobre. L'attrice, 56 anni, e il suo ex marito, 53 anni sono stati immortalati mentre chiacchieravano sorridendosi e guardandosi negli occhi con molta complicità. E visto che il linguaggio del corpo vale spesso più delle parole i media americani non hanno perso tempo per azzardare un ritorno di fiamma o almeno un indizio di riconciliazione a poco più di un anno dal loro divorzio.
Per i due celebri ex coniugi si è trattato della prima apparizione ufficiale sul red carpet da quando il loro divorzio è stato finalizzato all'inizio di gennaio, dopo due anni di matrimonio.
Strategia promozionale o ennesimo ritorno di fiamma? Vista l'occasione tutto farebbe pensare alla prima ipotesi, anche se le voci di una riconciliazione si fanno sempre più insistenti.
Ben Affleck, dal canto suo, non ha comunque mai smesso di sostenere gli sforzi professionali di Jennifer Lopez e il musical "Kiss of the Spider Woman" ne è un esempio. Affleck infatti ha co-prodotto il film con la società di produzione Artist Equity di Matt Damon insieme a Jennifer Lopez, che è la protagonista, oltre che la produttrice della pellicola..
Prima della proiezione la Lopez ha presentato il film e ha ringraziato il suo ex marito, dicendo: "Grazie mille, grazie a tutti per essere qui stasera. Grazie, Ben, questo film non sarebbe mai stato realizzato senza di lui e senza la Artist Equity e gliene darò sempre merito" e ha poi aggiunto: "Ho letto la sceneggiatura, se sapete, ero a letto ed ero semplicemente sbalordita", ha continuato. "Ho pensato: "Magari sta succedendo proprio adesso? Posso cantare, posso ballare, posso recitare. Posso essere una star del cinema di Hollywood di una volta":
L'attrice e cantante ha anche sottolineato come lavorare al film sia stata un'esperienza rigenerante, affermando: "È divertente, il film parla di evasione. Parla di come il cinema e l'arte ci salvino nei momenti più difficili della nostra vita. Realizzare questo progetto è stato un sogno che si è avverato per me, mi ha aiutato a superare un momento difficile anche nella mia vita personale".
Anche Ben Affleck ha parlato di Jennifer in modo molto affettuoso presentando il film: "Ha lavorato duramente. Si vedono tutti i suoi numerosi talenti: è una persona cresciuta guardando i musical classici. In questo film fa davvero tutto!", ha detto l'attore.
Sebbene il mese scorso la Lopez avesse dichiarato che il suo divorzio da Affleck è stata "la cosa migliore che le sia mai capitata" e che la separazione l'ha "aiutata a crescere nel modo in cui avevo bisogno di crescere". Pochi giorni prima della première a New York l'attrice ha parlato al CBS News Sunday Morning di come sia stato difficile per certi versi girare il musical nonostante il suo dolore personale. "È stato un periodo davvero difficile", ha ammesso: "Ogni momento sul set, ogni momento in cui interpretavo questo ruolo, ero così felice, e poi, a casa, non era il massimo. E mi chiedevo: 'Come faccio a conciliare tutto questo?'"
"Kiss of the Spider Woman" è stato presentato per la prima volta al Sundance Film Festival del 2025, ed è una rivisitazione del musical teatrale di Kander, Ebb e Terrence McNally che ha visto per la prima volta Chita Rivera a Broadway nel 1993. Trae ispirazione anche dal film del 1985 con William Hurt, Raul Julia e Sônia Braga; tutti e tre sono adattamenti del romanzo del 1976 dello scrittore argentino Manuel Puig. Il film è stato scritto e diretto da Bill Condon ( Chicago ). La Lopez recita al fianco di Diego Luna e Tonatiuh nel ruolo di una "diva del grande schermo" di nome Ingrid Luna.
Nell'agosto del 2024 Jennifer Lopez ha depositato i documenti per finalizzare il divorzio da Affleck nel loro secondo anniversario di matrimonio, adducendo "differenze inconciliabili".
L'ex coppia si era conosciuta nel 2002 e aveva iniziato a frequentarsi. Dopo la fine del fidanzamento nel 2004, entrambi avevano intrapreso altre relazioni e formato le proprie famiglie. Poi, nel 2021, la loro storia d'amore si era riaccesa e i due si sono sposati con un'intima cerimonia a Las Vegas nel luglio 2022. Il mese successivo, hanno celebrato le nozze con una seconda cerimonia in Georgia, alla presenza di amici e parenti. Nel 2024 si sono ufficialmente separati.
