Jennifer Lopez e Ben Affleck, reunion "intima" sul red carpet

Prima della proiezione la Lopez ha presentato il film e ha ringraziato il suo ex marito, dicendo: "Grazie mille, grazie a tutti per essere qui stasera. Grazie, Ben, questo film non sarebbe mai stato realizzato senza di lui e senza la Artist Equity e gliene darò sempre merito" e ha poi aggiunto: "Ho letto la sceneggiatura, se sapete, ero a letto ed ero semplicemente sbalordita", ha continuato. "Ho pensato: "Magari sta succedendo proprio adesso? Posso cantare, posso ballare, posso recitare. Posso essere una star del cinema di Hollywood di una volta":

L'attrice e cantante ha anche sottolineato come lavorare al film sia stata un'esperienza rigenerante, affermando: "È divertente, il film parla di evasione. Parla di come il cinema e l'arte ci salvino nei momenti più difficili della nostra vita. Realizzare questo progetto è stato un sogno che si è avverato per me, mi ha aiutato a superare un momento difficile anche nella mia vita personale".

Anche Ben Affleck ha parlato di Jennifer in modo molto affettuoso presentando il film: "Ha lavorato duramente. Si vedono tutti i suoi numerosi talenti: è una persona cresciuta guardando i musical classici. In questo film fa davvero tutto!", ha detto l'attore.