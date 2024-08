I motivi alla luce del divorzio non sono noti. Secondo i media, Jennifer e Ben vivevano separati già da marzo e l'attore si era già trasferito in una casa in affitto da 100mila dollari al mese vicino alla sua ex moglie Jennifer Garner, 52 anni, dove avrebbe spostato tutte le sue cose. Per mesi i due avrebbero cercato una soluzione e un accordo per chiudere la loro storia, ma un'intesa non è mai stata raggiunta. I documenti per il divorzio della coppia erano stati già finalizzati circa un mese fa, ma non erano ancora stati consegnati. Amici della coppia avevano raccontato al Daily Mail che i due stavano aspettando il momento giusto, a quel punto avrebbero rilasciato una dichiarazione congiunta in cui spiegare quanto amore provano l'uno per l'altro e di come hanno lottato per farlo funzionare, ma che non ci sono riusciti.