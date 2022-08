Jennifer Lopez e Ben Affleck si risposano... e stavolta con una festa di tre giorni: ecco i dettagli

"Ben vuole che tutta l'attenzione sia concentrata su JLo per il loro grande giorno", ha detto invece in esclusiva a Page Six un insider.

Niente di esagerato però, come si apprende dai rumors, bensì una "celebrazione intima per la famiglia e gli amici" che inizierà venerdì con una "cena di prova". La cerimonia vera e propria si svolgerà invece sabato e la coppia chiuderà in bellezza la festa domenica con un barbecue e un picnic.

La Lopez, 53 anni, dovrebbe indossare un abito Ralph Lauren personalizzato realizzato in Italia e stando a quanto scritto da Page Six dietro all'organizzazione dell'evento dovrebbe esserci

Colin Cowie, wedding planner delle star

Oprah Winfrey, Michael Jordan

con un cachet che va da 25 mila ai 25 milioni di dollari a festa e che in passato ha gestito feste e manifestazioni per artisti del calibro die la stessa Lopez.

Nella lista degli invitati potrebbero esserci, sempre stando alle indiscrezioni,

Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck e Drea de Matteo.





TMZ

ha invece svelato alcuni dettagli sulla location delle nozze bis di Jlo e Ben Affleck. Si tratta di unaproprietà che Ben ha acquistato nel 2003 mentre frequentava Jennifer e che ha pagato quasi 7 milioni di dollari. Messa in vendita nel 2019 per 8 milioni, la villa non ha trovato acquirenti, quindi l'attore l'ha ritirata dal mercato. Si tratta di un complesso multi-residenza di 87 acri che si affaccia sul fiume North Newport nell'ultra-privata Hampton Island Preserve, un'isola incontaminata di 4.000 acri a circa 35 miglia a sud di Savannah, in Georgia.Per accedere all'isola, prima di attraversare il ponte, bisogna essere in possesso di permesso da parte di un residente. La villa si compone di più strutture, quella principale è la cosiddetta "Big House", che dispone di 3 camere da letto, 5 bagni e 6.000 piedi quadrati di superficie abitabile. Una seconda e decisamente più rustica struttura è composta invece da tre piani, circondati da verande ed chiamata "Oyster Cottage". Si estende per circa 10.000 piedi quadrati e può ospitare comodamente più di venti persone nelle sue tre master suite più altre sei camere da letto, in stile dormitorio, dotate di letti a castello incorporati recuperati da una nave mercantile. La terza struttura, nota come "Summer House", è stata invece progettata per le estati calde del sud e dispone di un soggiorno e una sala da pranzo ventilati e schermati con camini sia interni che esterni, oltre che di un porticciolo privato.