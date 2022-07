Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati in gran segreto e JLo ha preso il cognome del marito

Jennifer Lopez annuncia così (rimandando al suo sito ufficiale, per i dettagli, ndr) di essere diventata la signora Affleck. I Bennifer si sono detti sì sabato a Las Vegas in gran segreto. Lo ha rivelato, per primo, il sito TMZ sostenendo di aver preso visione di alcuni documenti dai quali risulta che la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella Contea di Clark, nella quale i due attori sarebbero segnati con i loro nomi completi, ovvero Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Sempre secondo il sito di gossip i testimoni di nozze sarebbero stati i rispettivi figli. La Lopez, che ha voluto prendere il cognome del neomarito, ha poi confermato ufficialmente le nozze mostrando video e foto del fatidico "sì" sul suo sito ufficiale. “Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio”, scrive Jennifer Lynn Affleck nella sua newsletter On The Jlo e aggiunge:

“Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bello. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente per 20 anni. Con i migliori testimoni che potessi mai immaginare, un vestito di un vecchio film e una giacca presa dall'armadio di Ben, abbiamo letto i nostri voti nella piccola cappella e ci siamo scambiati gli anelli che indosseremo per il resto della nostra vita. Avevano ragione quando dicevano che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è l’amore. Siamo grati di averne in abbondanza, di avere una nuova famiglia con cinque meravigliosi figli e una vita che non è mai stata così piena di motivi per guardare avanti".







Niente super feste e niente riflettori per la coppia più glamour del momento, tornata insieme dopo una separazione lunga anni (erano stati insieme tra il 2002 e il 2004).



“Volevamo tutti la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio”, così

Le nozze arrivano a qualche mese dalla notizia ufficiale del

fidanzamento,

di cui si parlò ad aprile, quando JLo lo aveva reso pubblico in un video pubblicato sui suoi fan che mostrava un anello di fidanzamento verde.

Per entrambi non si tratta del primo matrimonio. Affleck è stato sposato per dieci anni con

Jennifer Garner,

Marc Anthony,

Ojani Noa, poi con Cris Judd

dalla quale ha avuto tre figli, prima della separazione arrivata nel 2018. La cantante è invece al quarto matrimonio: ha due figli gemelli di 14 anni concepiti con il terzo marito,dal quale ha divorziato nel 2011. Dal 1997 al 1998 è stata sposata condal 2001 al 2003.

J.Lo, 52 anni, e Affleck, 49 anni, si sono conosciuti nei primi anni 2000 prima di riaccendere la loro storia d'amore l'anno scorso. In precedenza hanno recitato insieme in 'Gigli' del 2003 e 'Jersey Girl' del 2004. In quel periodo si sono fidanzati ma non si sono mai sposati.