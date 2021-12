Ben Affleck: "Se fossi rimasto con Jennifer Garner sarei ancora alcolizzato"

Adesso che è felicemente (ri)fidanzato con la sua ex Jennifer Lopez e vive una "rinnovata" e meravigliosa storia d'amore, Ben Affleck riflette sugli errori del passato. Ospite all'Howard Stern Show l'attore, 49 anni, ha parlato della sua dipendenza dall'alcol dicendo: "Probabilmente berrei ancora se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner ", aggiungendo: "Il sentirmi intrappolato in quella relazione mi ha portato a bere".

Affleck, che ha trascorso molto tempo in riabilitazione per dipendenza da alcol, dal 2001 al 2018, ha raccontato come i suoi problemi con il bere siano iniziati proprio mentre era sposato con la Garner, con cui condivide tre figli: Violet, 16 anni, Seraphina, 12 e Samuel, 9.

"Probabilmente berrei ancora. È parte del motivo per cui ho iniziato a farlo è... perché mi sentivo intrappolato", ha ammesso il regista di Argo ad Howard Stern, sottolineando come si sentisse infelice nel suo matrimonio, ma di non averlo interrotto per via dei figli: "Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere la soluzione".

Jennifer lopez e Ben Affleck a passeggio tra baci e abbracci IPA 1 di 11 IPA 2 di 11 IPA 3 di 11 IPA 4 di 11 IPA 5 di 11 IPA 6 di 11 IPA 7 di 11 IPA 8 di 11 IPA 9 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci



L'attore ha poi confessato come sia lui sia la Garner fossero consapevoli che la loro relazione aveva smesso di funzionare: "Abbiamo avuto un matrimonio che non ha funzionato, succede questo, anche con qualcuno che si ama e rispetta, ma con cui non si dovrebbe più essere sposati. Alla fine, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, ci abbiamo provato perché avevamo dei figli. Entrambi però sapevamo che non era quello il modello di matrimonio che volevamo trasmettere ai nostri figli...".