Venezia 78, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati: tutti gli obiettivi dei fotografi sono per loro

Venezia 78, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono arrivati: tutti gli obiettivi sono per loro IPA 1 di 12 IPA 2 di 12 IPA 3 di 12 IPA 4 di 12 IPA 5 di 12 IPA 6 di 12 IPA 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

La coppia dell'estate è arrivata a Venezia 78. Ben Affleck, atteso al Lido per presentare il 10 settembre "The Last Duel", il film di Ridley Scott fuori concorso, è sbarcato insieme a Jennifer Lopez, attirando subito l'attenzione di tutti i fotografi. I Bennifer, ormai pedinati dai paparazzi, sono già stati il mese scorso in vacanza a Capri.