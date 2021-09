09 settembre 2021 10:10

Ambra Angiolini sbarca al Lido e fa la diva sul red carpet

La sfilata di Ambra Angiolini sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia non è certo passata inosservata. L'attrice e conduttrice ha calcato il red carpet del film "Freaks Out" fasciata in un abito a tubino di pizzo macramè dalle nuance tenui e sofisticate.

Protagonista del décolleté la scintillante collana fiorita, ma il vero punto luce del look era però il sorriso. Ambra si è infatti divertita a mettersi in posa per i fotografi e ha catalizzato l'attenzione, come solo una diva sa fare.