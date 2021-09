Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre più innamorati a New York

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono più innamorati che mai. Eccoli di nuovo insieme a New York belli e felici, tra baci appassionati e abbracci (a favore dei paparazzi). La coppia si è riunita dopo l'esibizione di JLo al "Global Citizens Festival 2021", l'attore (senza più la barba) ha raggiunto la popstar dal Texas dove è impegnato con le riprese del film "Hypnotic".

Jennifer e Ben sono la coppia del momento. Sono molto uniti, è come se volessero recuperare il tempo perso in questi ultimi vent'anni in cui si sono ignorati.

Non solo. C'è chi è pronto a giurare che presto i due convoleranno a nozze. Il loro matrimonio era stato annunciato più volte, con tanto di anello da 1,2 milioni di dollari, ma poi sfumò tutto per una scappatella di Affleck. Questa volta, però, è quella giusta!

