11 settembre 2021 10:09

Jennifer Lopez e Ben Affleck, passione sul red carpet

Jennifer Lopez e Ben Affleck mandano in fibrillazione la Mostra del Cinema di Venezia alla première di "The Last Duel": l'innamoratissima coppia dell'estate inseguita dai paparazzi regala un red carpet da urlo alla prima uscita ufficiale in pubblico, con la foto del bacio che sancisce definitivamente la reunion.